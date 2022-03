Wegvallen subsidie nekt Kwatta: bekend Nijmeegs theatergezelschap stopt er na twintig jaar mee

Theater­groep Kwatta raakt subsidie kwijt door perikelen: ‘Toch gaan we een verweer indienen’

NIJMEGEN - Theatergroep Kwatta is zijn rijkssubsidie kwijt. De Raad voor Cultuur vindt het Nijmeegse jeugdgezelschap organisatorisch en financieel niet stabiel genoeg. Dit is mede te wijten aan een interne crisis waar Kwatta vorig jaar doorheen ging. Daarbij is het kantoorpersoneel en het bestuur vertrokken. Voor de artistieke prestaties en het educatieve beleid was wel waardering.

