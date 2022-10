‘Welcome in Nijmegen’: eerste 60 asielzoekers komen aan bij crisisopvang in manege

NIJMEGEN - De eerste 60 asielzoekers hebben dinsdag hun intrek genomen in de crisisopvang voor vluchtelingen, in een voormalige manege in de wijk Brakkenstein.

Bij aankomst zijn de asielzoekers verwelkomd door een groot spandoek, door onbekenden opgehangen. ‘Welcome in Nijmegen’, staat er met grote letters op. Daarbij een klein hartje.

Ter Apel ontlasten

De crisisopvang is opgetuigd om het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel te ontlasten. Daar komen meer asielzoekers aan dan er overnachtingsplekken zijn.

Volgens de gemeente is de groep van 60 die dinsdag aankwam een mengeling van van gezinnen, vrouwen met kinderen en mannen die alleen naar Nederland zijn afgereisd. Later volgen nog eens 160 asielzoekers. Wanneer die aankomen, is nu nog niet bekend.

Eigen huisjes

In totaal biedt de oude manege plek aan 225 asielzoekers. Het grootste gedeelte van die groep (150 mensen) komt overigens niet daadwerkelijk in de manege terecht, maar in een immense tent met grijze tapijttegels. De stapelbedden zijn ommuurd met tentdoek. ,,Zo maken ze er eigen huisjes van", zei Diederik Walther, verantwoordelijk voor de opvang namens de gemeente.

Kritiek

In aanloop naar de komst van de asielzoekers klonk er kritiek. Niet zozeer over de komst zelf, maar over het onderkomen. De hockeyers van NMHC Nijmegen speelden jarenlang zaalhockey in de manege, totdat het pand werd afgekeurd; er waren mankementen in de dakconstructie en er zat asbest in het gebouw. Waarom zou je hier mensen opvangen, vroegen de hockeyers zich hardop af.

,,De gemeente gaat natuurlijk geen mensen in gebouwen zetten die niet veilig zijn”, reageerde een woordvoerder van de universiteit, eigenaar van het pand. Hij gaf daarbij aan dat alle tekortkomingen opgelost zijn.

Volledig scherm De crisisopvang voor vluchtelingen. © Paul Rapp