Welke stadionvariant moet NEC kiezen?

Jongeren­tak VVD roept plan van eigen partij uit tot minst liberale idee: ‘Filmen van eigen burgers is niet liberaal’

NIJMEGEN - Het VVD-plan voor meer cameratoezicht in de binnenstad is het minst liberale idee van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Dat vindt de JOVD Rijk van Nijmegen, die nota bene gelieerd is aan de VVD. Een D66-plan voor hulp aan ondernemers is in de verkiezing juist bekroond tot meest liberale.

24 februari