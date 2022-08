Werk aan Oversteek mooi op schema, verkeer kan zondag in loop van de dag weer over stadsbrug

Inspectie

,,Zondagochtend wordt de brug geïnspecteerd", zegt uitvoerder Kees Verheij van bouwbedrijf BAM. ,,Dan wordt besloten of de weg open kan. Ik durf met 99,99 procent zekerheid te zeggen dat dat zo is. Maar ik kan niet zeggen hoe laat.”

De brug was vanaf 27 juli dicht voor verkeer . Alleen het fietspad langs de brug was te gebruiken. Dat leverde de afgelopen weken veel extra drukte op aan beide zijden van de Waalbrug, de andere verkeersbrug over de rivier. In Lent, maar ook van en naar het Keizer Karelplein stonden regelmatig files. Dat de Oversteek weer open gaat brengt daarin vermoedelijk weer wat verlichting.

Half september

De onderdoorgang van de James Gavinsingel is pas eind van dit jaar klaar. De betonconstructie is gemaakt, maar een watergang, riolering en het fietspad zelf moeten nog. Dat werk begint half september, zegt Verheij. Door leveranties is dat volgens hem wat vertraagd.



Ook de Energieweg, die aansluit op de Oversteek, was de afgelopen weken op slot door werkzaamheden. Die weg was vorige week zondag al klaar.