Werkgroep Berg en Dal: ‘Geef jeugd en ouders een stem bij de gemeente’

Biodiversi­teit met maaibeleid en een beetje slordig­heid: ‘We zien al veel meer planten en dieren’

Hoe krijg je meer biodiversiteit in de je tuin? Dat kon je zaterdagmiddag leren op het terrein van Lambert Romijnders in Beneden-Leeuwen die samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een workshop had opgezet. Vijftien mensen hadden zich aangemeld. ,,Zo’n tuin met alleen maar tegels is toch helemaal niks?”