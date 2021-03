‘Werkloze’ katten van kattencafé Balthazar missen de klanten

,,Ze verhongeren niet hoor, ze krijgen hun natje en droogje en hebben een dak boven hun hoofd. Maar ze missen de klanten wel’’, zegt Sanne Versteeg, eigenaar van het kattencafé in de Van Welderenstraat in Nijmegen. Met hulp van de steunregelingen krijgt haar vaste personeel voorlopig salaris. Elke dag komt een van de medewerkers langs om de dieren te voeren, met ze te spelen en ze een paar uur gezelschap te houden. Als het nodig is worden ook andere klussen gedaan. Deze dag is Lindy Bender aan de beurt. ,,Zo gauw ze me zien en horen, komen ze aangerend en staan ze voor de de deur. In de ochtend liggen ze allemaal op de kussens voor het raam te wachten.’’