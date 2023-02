Wie gezien wil worden, moet grover geschut inzetten

MET VIDEO Autobran­den in Lent en Nijmegen, mogelijk aangesto­ken

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag twee keer uitgerukt voor autobranden in Nijmegen en Lent. De eerste brand gebeurde om 01.30 uur aan de Salviastraat in Nijmegen-Lent, de tweede om 03.11 uur op een parkeerterrein aan de Zwanenveld 54e straat in Nijmegen.

