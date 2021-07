Wie is de dildoplakker van Nijmegen? Laat het ons weten!

oproepNIJMEGEN - Al ruim een halfjaar zitten er geregeld dildo's geplakt op brievenbussen in Nijmegen. Afgelopen weekend was het helemaal raak: overal uit Nijmegen kwamen meldingen van ondergeplakte PostNL-brievenbussen. Wie is deze mysterieuze dildoplakker? Of zijn het er soms meer? En wat is de reden achter het beplakken van brievenbussen?