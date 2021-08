Wie is de dildoplakker van Nijmegen? Wij vonden de mogelijke dader: ‘Ik hoop niet dat ze dit op het werk weten’

Vrouw (25) beroofd en bij de keel gegrepen in Nijmeegs park: ‘De striemen stonden in haar nek’

3 augustus NIJMEGEN - Op gewelddadige wijze is een 25-jarige vrouw maandagavond in het park aan de Bredestraat in Nijmegen beroofd. Nadat de dader haar tasje had weggegrist zou hij hebben geprobeerd de jonge vrouw te wurgen. ,,Het meiske was helemaal in shock”, zegt een buurtbewoner.