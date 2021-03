Wie is de dode vrouw die op een afgedankt bed naast afvalcontainers werd gevonden?

Wel of niet naar het terras: er moet vooral duidelijk­heid komen, vinden Nijmeegse cafés, hotels en restau­rants

22 maart NIJMEGEN / BEEK / GROESBEEK - Mogen we met Pasen weer naar het terras? Waarschijnlijk niet. Het is de zoveelste teleurstelling, zeggen cafés, hotels en restaurants in en om Nijmegen. ,,Voor iedereen, niet alleen voor de ondernemers. Jij wilt er toch ook weer even uit?’’