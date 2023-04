Wijchen kan eindelijk beginnen met laatste stuk fietspad naar Niftrik. Maar nieuwe vertraging dreigt

indebuurt.nl Terug van weggeweest: horecazaak op het Honigter­rein heropent de deuren

Je verlekkeren aan een goede cappuccino, het uitzicht op de Waal en de middag afsluiten met een glas wijn of biertje. Het kan binnenkort op het vernieuwende Honigterrein. Willemijn Tan en Bart Roelofs geven koffiebar First Things First een nieuwe glans en heropenen binnenkort de deuren.