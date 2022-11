Wilde Groesbekenaar Hans hulpverleners en agenten echt doodschieten? Meer onderzoek is nodig

UPDATE | MET VIDEO Politie schiet gericht op gewapende man (60) uit Groesbeek in Nijmeegs pand, verdachte gewond naar het ziekenhuis

NIJMEGEN - De politie heeft maandagmorgen gericht geschoten op een gewapende man in Nijmegen. De man bevond zich met een mogelijk vuurwapen in de wachtruimte van een gebouw van verslavingsinstelling IrisZorg. De verdachte is een 60-jarige man uit Groesbeek, zo maakte de politie 's middags bekend.

