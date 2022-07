‘Wilde lopers’ starten toch en gaan tussen verkeer en feestgangers door op pad voor Dag van Elst

Broers André en Jaco Karens uit Rhenen doen notabene voor de eerste keer mee aan de Vierdaagse, toch waren ze direct overtuigd: wij gaan tóch lopen. ,,Anders voelt het niet als een prestatie.” Eigenwijs zijn ze, dat bevestigen de broers direct. De route kennen ze echter niet goed, daarom willen ze graag aansluiten bij andere ‘wilde lopers’. ,,Maar we willen nu wel snel vertrekken, want anders lopen we alsnog in de hitte.”