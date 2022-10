William (58) komt om bij woningbrand in de straat waar hij zijn leven lang woonde

update met video Man (58) komt om het leven bij woning­brand in Nijmegen: ‘We kregen de deur niet open, niks lukte’

NIJMEGEN - Bij een brand in een hoekwoning aan de Obrechtstraat in Nijmegen is woensdagochtend de 58-jarige bewoner van het huis om het leven gekomen. De buren bonsden op de ramen en deur om de man te waarschuwen, maar dat haalde niets uit.

