Willibrord Frequin komt ‘met zijn laatste krachten’ naar Nijmegen: interview in boekhandel

Actie om buslijn terug in de buurt te krijgen, bewoners per bus naar provincie: ‘Boos, gefrus­treerd, verdrietig’

NIJMEGEN - Buurtbewoners uit het Nijmeegse Waterkwartier komen in actie tegen het verdwijnen van buslijn 5 uit de Waterstraat. Een groep bewoners gaat binnenkort per bus naar het provinciehuis, om het provinciebestuur ervan te overtuigen dat de buslijn onmisbaar is in de buurt.

1 maart