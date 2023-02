Wim Voet hoeft niet op zijn tachtigste voor een bloemkool door de knieën

indebuurt.nl Nijmeegse mysteries: hoe spreek je Wateris uit?

Het kunstwerk Wateris is niet meer weg te denken op de Ganzenheuvel in Nijmegen. Voorbijgangers houden hun hoofd schuin, bekijken de watertafel met de tekst Wateris en beginnen soms zelfs hardop te mompelen. Staat er nu water is? Of misschien toch wat-er-is?