Winkeldief in Nijmegen mag 6000 euro aan boetes betalen

video Anna treedt op voor superster­ren Kris Kross Amsterdam in eigen aula

19 april WINSSEN - Afgelopen vrijdag hoorde leerling Anna Spitzen (11) het pas: of ze wil optreden, want Kris Kross Amsterdam komt langs op school. Meester Jesper Hesseling, bekend van zijn massaal gevolgde Spotify-afspeellijst Monthly Hits, regelde dat het bekende dj-trio donderdag naar Winssen kwam, omdat ze de Cito-toets hadden afgerond. ,,Normaal gaan we dan film kijken of zo, maar ja, dit is natuurlijk veel leuker.”