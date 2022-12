Winkelwagentjes vol knallers: om 5 uur 's ochtends staat iedereen al in de rij

Na twee jaar vuurwerkverbod in Nederland loopt het nu weer storm. Om 6 uur 's ochtends is het populaire verkooppunt in het Duitse dorp al geopend. Een uur later is er nog amper een parkeerplaats vrij op het terrein.



Sommigen laden complete winkelwagentjes vol dozen vuurwerk in de achterbak, vaak voor vele honderden euro’s. Mooier en goedkoper dan in Nederland, klinkt het alom als motivatie om in alle vroegte helemaal naar Wyler af te reizen, van heinde en verre.