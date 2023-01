Winterwarmte treft ook de Bemmelse Waard, ziet de natuurgids: ‘En toch schets ik geen doemscenario's’

OPROEP Ben jij al lange tijd op zoek naar een sociale huurwoning?

De wachttijd voor een sociale huurwoning in de regio Nijmegen is verder opgelopen. Wie actief op zoek gaat, is daar gemiddeld in Nijmegen een jaar en tien maanden mee bezig. In Mook en Middelaar is dat zelfs gestegen naar gemiddeld drie jaar en zeven maanden.

5 januari