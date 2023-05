Woningbouw Overasselt vertraagd: huizen plan ‘Overmorgen’ in de zomer in de verkoop

Goldband, Muse of Mia en Dion? Dit zijn jullie vervangers voor Stromae op Down the Rabbit Hole

Stromae zegde vorige week zijn optreden op Down the Rabbit Hole af. Gezondheidsproblemen zorgen ervoor dat de Belgische zanger noodgedwongen zijn volledige tournee stopt. Een klap voor het festival in Ewijk, dat snel op zoek moet naar een vervanger. Lezers dachten met de organisatie mee.