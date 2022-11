Woongroep staat in de kou, grijpt naast toeslagen: ‘Zou me niet verbazen als kosten verdrievoudigen’

Met Video Haven­dienst wil zeilschip van Dave wegslepen uit Nijmegen: ‘Waarom krijg ik niet meer tijd om alterna­tief te zoeken?

NIJMEGEN - Dave Langerveld wist niet beter dan dat hij met zijn zeilschip Jonah weer in de Lindenberghaven in Nijmegen kon liggen. Toen hij terugkwam na een lange reis, kreeg hij te horen dat zijn tweemaster weg moet. Tijd om een alternatief te zoeken, krijgt hij niet. Wegslepen dreigt. ,,Waarom geen coulance?”, vraagt hij zich af. ,,Er is op dit moment plaats genoeg.”

9 november