Wouter uit Groesbeek pleit voor latrelatie met de bever

Straatnaam Janssen moet toch weg in Rindern na mogelijk seksueel misbruik door bisschop

De straatnaam Janssen in het dorpje Rindern tussen Kleef en Millingen moet tóch worden veranderd. De straat is vernoemd naar Henrich Maria Janssen (1907-1988) uit Rindern. Deze bisschop van Hildesheim is in 2015 beschuldigd van seksueel misbruik van een misdienaar.

31 januari