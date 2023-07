Yanick is nu nog de digitale Max Verstappen: ‘Maar geef me nog tien jaar’

Asfaltfa­briek gaat wéér in de fout met te veel uitstoot: 10.000 euro boete bij volgende overtre­ding

De vervuilende asfaltcentrale APN in Nijmegen-West is opnieuw betrapt op het overschrijden van de uitstootnorm: het bedrijf stootte bij een controle in mei meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan, zo maakte de gemeente dinsdag bekend.