Yeşilgöz: schrijnende gevallen watersnood Limburg opnieuw bekijken

Dorpsmensen Bezige bij Christel Arts is babs, radiomaker en kwaliteits­be­wa­ker in de zorg

In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Christel Arts (43) uit Groesbeek. Met haar radioprogramma Focus Welzijn bij Omroep Berg en Dal, haar functie als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (babs) in de regio en haar vroegere politieke carrière bij de Groesbeekse Volkspartij (GVP) in Groesbeek, is haar band met Groesbeek behoorlijk sterk.

31 januari