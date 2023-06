Zaaltje in wijkcentrum reserveren moet makkelijker worden: zo wil Nijmegen dat gaan regelen

‘Muziek werkt’: Wijchense Astrid Nijssen maakt muziekthea­ter voor ouderen met dementie

Het liedje De glimlach van een kind klinkt door de zaal van zorginstelling Joachim en Anna in Nijmegen. Een traan rolt over de wang van een bewoner. Zijn zoon die naast hem zit, pakt zijn hand. Anderen zingen of tikken mee op de maat.