Zakenman Marcel Boekhoorn koopt penthouse in Amsterdam à 5,4 miljoen euro

Dode vrouw Hatert niet het slachtof­fer van een misdrijf

10:27 NIJMEGEN - De Nijmeegse vrouw die woensdagavond dood is aangetroffen in een flatwoning in de wijk Hatert, is niet om het leven gekomen als gevolg van een misdrijf. Dat laat de politie donderdagochtend weten.