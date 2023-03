Zakia helpt Nijmegenaren gratis met belastingaangifte: 'Ik zie dat mensen zorgen hebben'

Column (ge)donderdag ‘De Waaldijk ondanks toerisme op slot voor brulapen’

Toerisme is voor West Maas en Waal de belangrijkste reden om de Maasdijk niet op slot te gooien voor motorrijders. Het is niet zo dat ze in Lauwe niet zien dat bewoners langs de dijk en voetgangers en fietsers en spelende kinderen op de dijk geen gevaar lopen of op zijn minst veul overlast ervaren.