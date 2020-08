Zakkenroller (42) moet tien maanden de cel in voor stelen van kwetsbare mensen in de Achterhoek

Sint-in­tocht Nijmegen: coronavrij, maar nog niet zwar­te-piet­vrij

25 augustus NIJMEGEN - De intocht van Sinterklaas in Nijmegen gaat door in november. De organiserende stichting ontwikkelt een plan dat coronaproof is. De kans is groot dat er toch nog enkele zwarte pieten zullen zijn. De gemeenteraad van Nijmegen verklaarde vlak voor het zomerreces de roetzwarte variant weliswaar taboe, maar voor 2020 kan het gemeentebestuur nog niet ingrijpen.