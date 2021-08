Zangeres Sieneke kandidaat in Expeditie Robinson: ‘Een droom die uitkomt’

‘Jaaaaaa! Eindelijk mag ik het vertellen!’ Zo begint Sieneke, die vooral bekend is van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival, haar bericht op Facebook.



De 21ste reeksvan ‘Robinson’ is opgenomen in Kroatië. Vanwege corona was de vaste locatie op de Filipijnen uitgesloten.



In het gezelschap dat in Kroatië de strijd aan gaat, zijn naast de Nijmeegse nog zeventien kandidaten. Onder hen verslaggever Dennis Schouten, Jasper Demollin (Streetlab), ‘Insta-babe’ Sylvana IJsselmuiden, presentatrice Dyantha Brooks (Shownieuws), 'Boer Zoekt Vrouw’-boerin Annemiek Koekkoek en oud-voetballer Jan van Halst.