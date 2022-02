Zeehond gespot in de Waal bij Nijmegen: ‘Ik zag ineens een hoofdje boven water komen met een snorretje'

David Rüben (29) zag de zeehond vorige week toen hij over de spoorbrug van Lent naar Nijmegen liep.



,,Het was rond half 4 's middags. Ik woon in het centrum en wandelde een rondje: via de Waalbrug naar de spoorbrug en dan weer naar huis. Ik was aan de kant van Lent en zag ineens, bij het strandje, een hoofdje boven water komen met een snorretje”, vertelt David.



,,Ik dacht nog: dat is geen mens die aan het zwemmen is. Ik heb meteen mijn mobieltje gepakt want dat gelooft natuurlijk geen mens als je vertelt dat je een zeehond in de Waal hebt gezien. Ik heb de zeehond nog net kunnen filmen. Kort, maar ontegenzeglijk een zeehond."