Zeer grote brand in monumentaal pand in centrum Nijmegen onder controle, uitbreiding van vuur voorkomen

updateNIJMEGEN - In een woning aan de Lage Markt in Nijmegen is zondagavond rond 22.20 uur brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand. Het vuur leidde tot vele geschrokken reacties van omwonenden. ,,Dit is een ramp, zo'n grote brand in de mooiste straat van Nijmegen.”

Niemand is gewond geraakt door het vuur, dat rond 23.50 uur onder controle was.

Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ging ervan uit dat er niemand in het pand aanwezig was, aldus een woordvoerder. De buren werden uit omliggende panden gehaald.

Het blussen is volgens de woordvoerder vooral gericht geweest op het behouden van de omliggende panden en het gebouw waar de brand woedde. Uitbreiding naar andere panden is daardoor voorkomen. De brandweer was rond 23.50 uur alleen nog bezig met nablussen, dat nog een tijdje kan duren.

Rijksmonument

Het getroffen pand is een Rijksmonument van honderden jaren oud. ‘Zo zonde van zo’n prachtig pand’, klonk het onder de toekijkende mensen. Aan de andere kant van het pand is de Waalkade.

Drie deuren naast de woning ligt het bekende restaurant Witlof. Het restaurant was gesloten op het moment van het vuur, zegt eigenaar Jurgen Eikholt. Hij stond geschrokken buiten, met de hond. Zelf waren hij en zijn vrouw niet thuis tijdens de brand.

Buurtbewoners geschrokken

De buurvrouw van het huis waar het vuur ontstond, mevrouw De Kloet, hoorde de rookmelders afgaan in haar huis. Ze ging naar boven en zag dat ook haar zolder vol rook stond. Meteen belde De Kloet, die nu vijftien jaar in dit pand woont, noodnummer 112.

,,Op zolder was zat het overal onder de rook. Ik moest direct het huis verlaten. Het is heel erg, al helemaal voor de buren.” Ze mag haar woning vlak voor middernacht nog niet in, in verband met de rook. ,,Ik wil zo graag naar binnen. Ik ben heel benieuwd wat ik thuis aantref en hoe erg de schade is.’’

Quote Dit is de mooiste straat van Nijmegen, vol prachtige oude panden. Vreselijk als dit verloren zou gaan Cees Willemsen

Ook Cor Sanders, die al een jaar of twintig in de straat woont, moest zijn woning uit. ,,Ik lag in bed televisie te kijken. Ik hoorde wel sirenes, maar wist niet dat er zo dichtbij iets aan de hand was. Opeens hoorde ik een hoop gebonk tegen de deur", zegt hij. ,,In m'n pyjama deed ik open. Was het de brandweer, die zei dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten.”

Buurtbewoner Nancy Jacobs is erg geschrokken. Ze woont een eindje verderop, ook aan de Waalkade. ,,Opeens hoorde ik sirenes. Het waren er echt heel veel, rond 22.30 uur. Ik ging naar buiten en zag de vlammen. Ja, daar schrik je van.’’

‘Dit is een ramp’

Bewoner Cees Willemsen noemt het ‘een ramp’. ,,Dit is de mooiste straat van Nijmegen, vol prachtige oude panden. Vreselijk als dit verloren zou gaan.’’

Hij woont in de buurt en zag de Priemstraat - om de hoek - vol rook staan. ,,Ik dacht: waar komt dit vandaan? Al snel hoorde ik dat het aan de Lage Markt was.’’

Volledig scherm De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor de brand. © Paul Rapp

Ramen en deuren dicht

De Veiligheidsregio vroeg omstanders om de hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven. De politie riep met luidsprekers naar bewoners dat ze hun ramen en deuren dicht moesten houden.

Veel geschrokken mensen stonden op de kade te kijken. De politie had in eerste instantie veel moeite met het publiek op afstand houden.

Opschaling naar zeer grote brand

De eerste melding dat er brand was uitgebroken op de derde etage van het pand kwam rond 22.20 uur binnen bij de alarmcentrale. Na drie minuten werd er al opgeschaald naar 'grote brand’, later werd dat een 'zeer grote brand’. Met onder meer drie tankautospuiten en één hoogwerker heeft de brandweer de brand onder controle gekregen. Ook zijn er twee ambulances naar de Waalkade gestuurd.

Volledig scherm De brand te zien vanaf de andere kant van de Waal. © DG

