Zestig jonge raadsleden uit hele land roepen kabinet dringend op: ‘Zorg dat studenten energietoeslag krijgen’

NIJMEGEN - Pak verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat studenten óók compensatie krijgen voor de sterk gestegen energiekosten. Die dringende oproep doen zestig jonge raadsleden uit studentensteden in heel Nederland in een brief aan het kabinet. De brief is geschreven door het Nijmeegse GroenLinks-raadslid Sander van der Goes en raadslid Mina Morkoç van GroenLinks Rotterdam.