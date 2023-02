Zeven maanden na verwoestende brand opent hindoetempel in Wijchen de deuren weer

Dat laat het bestuur van de tempel weten via de eigen website.

Met de heropening sluiten medewerkers van de tempel een roerende tijd af. De brand maakte veel los binnen de Wijchense en Nederlandse hindoeïstische gemeenschap, met name omdat er in de brand meerdere heiligdommen in vlammen opgingen.

Hart van het gebouw aangetast

,,Wat we aantroffen, met name in de gebedsruimte waar de brand uitbrak, deed ons veel pijn”, zei Aashna Lalbahadoersing in augustus. ,,Hier bidden we en houden we activiteiten. Het hart van het gebouw is aangetast.”

Stoelen, plafondplaten, podiumstukken, gordijnen, tafels, lijsten, vloerkleden, puja-attributen, verlichting, decoratie, radiatoren. Al deze spullen werden verwoest door de brand. Bovendien gingen enkele heiligdommen in vlammen op. ,,Alles wat hier stond, heeft een grote religieuze waarde. Het gemis van onze heilige beelden zal blijven, ook als we deze vervangen hebben.”

Openingsweekend

Die pijn zorgde ervoor dat buitenstaanders niet mochten komen kijken in de tempel. Tot nu. In het weekend van 10 tot en met 12 februari gaat de tempel weer open en zal hier met een nog openbaar te maken programma bij stilgestaan worden. Het is niet duidelijk of de heropening voor een breed publiek toegankelijk is, of alleen voor genodigden.

In de verklaring van het bestuur wordt nogmaals dank uitgesproken aan vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de wederopbouw. ‘Het hele proces na de brand werd draaglijk dankzij de voortdurende begeleiding van Bhagwaan ji (God, red.) en de vele handen die meegeholpen hebben met het herstelwerk’, schrijft het bestuur. ‘We danken u allen voor uw betrokkenheid, donaties en goede wensen gedurende de moeilijke tijd en hopen u nu gauw weer in de Mandir te mogen ontmoeten.’

