Ziekenhuis CWZ komt wel in actie voor nieuwe cao, maar staakt (nog) niet

Patiëntveiligheid

Dat het CWZ niet meedoet met de zondagsdiensten, komt doordat er nog geen actiecomité was toen de vakbonden opriepen tot deze actie. ,,Inmiddels hebben we wel een comité en op elke afdeling contactpersonen, maar het is te laat om alles goed geregeld te krijgen. We willen niet het risico lopen dat de patiëntveiligheid in gevaar komt”, zegt Van Megen.

‘Flexibiliteit versus starheid’

Het ziekenhuispersoneel komt in actie omdat het 10 procent meer salaris wil en betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals meer invloed op de roosters. ,,Ziekenhuismedewerkers zijn loyaal aan de patiënten en de werkgevers”, zegt Van Megen. ,,Tijdens corona hebben we allemaal keihard gewerkt, en ook daarna tonen we veel flexibiliteit om de achterstanden in de zorg weg te werken. Dan is het heel teleurstellend dat we op starheid stuiten in de cao-onderhandelingen.”