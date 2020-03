Ziekenhuis Nijmegen onderzoekt of tuberculosevaccin beschermt tegen corona

Geen vaccin

Dat het bcg-vaccin helpt tegen griep, is bemoedigend. ,,Maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt. Dat is precies de reden van dit onderzoek”, zegt Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc. ,,Vallen tijdens deze epidemie minder mensen in de met BCG gevaccineerde groep uit door ziekte, dan is dat een bemoedigend resultaat.”

Duizend medewerkers

,,We zitten midden in de uitbraak, dus willen we zo snel mogelijk beschikken over de resultaten van dit onderzoek”, zegt Bonten. ,,In het Radboudumc, het UMC Utrecht, maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal 1000 medewerkers meedoen. De helft van hen krijgt het BCG vaccin, de andere helft een placebo. Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden.”