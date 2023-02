Zien: in deze nieuwe videoclip heeft Nijmeegse Sieneke het heel gezellig met Frans Bauer

indebuurt.nl“Een nacht met jou is veel te kort”, zingen Sieneke en Frans Bauer in hun gloednieuwe gelijknamige single. De bijbehorende videoclip staat sinds kort op YouTube en ziet er allesbehalve ongezellig uit. Kijk mee!

Een roze kledingkast, kleurrijke discolichten en een gigantische ballenbak waar de twee bekende Nederlanders samen in gieren. Een ding is zeker: ze hebben de grootste lol.

Eerder succes

Het is niet de eerste keer dat het zangduo samen een nummer uitbrengt. Hun eerste samenwerking, getiteld Vaya Con Dios, is vanaf december vorig jaar te horen. Het lied gaat over de bescherming van God en is een stuk rustiger dan de banger die ze nu uitbrengen.

De reacties op de vorige videoclip waren zo goed dat Vaya Con Dios binnen no-time honderdduizenden views op YouTube behaalde. Daardoor bereikte de clip al snel de eerste positie van meest bekeken clips van dat moment.

Feel-good single

Een Nacht Met Jou is een echte feel-good single en gaat over een nacht die eigenlijk veel te kort duurt, want het liefst beleven ze de dag ook nog samen. Als je de clip hieronder bekijkt, verbaast je dat misschien niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!