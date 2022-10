Zilveren Erepenning voor schrijver en De Gelderlander-columnist Thomas Verbogt

Verbogt heeft tientallen verhalen, boeken, toneelstukken en cabaretteksten geschreven. Ook schrijft hij al dertig jaar columns voor De Gelderlander en is daardoor een vast gezicht voor lezers. Vaak speelde de stad Nijmegen in zijn werk een grote rol.

Daar is de gemeente hem erkentelijk voor, de verhalen van Verbogt zijn ‘promotie voor de stad’, zo luidt een gedeelte van de motivatie. Bij de penning horen een oorkonde en de Gouden Waalbrugspeld als draaginsigne. De penning werd in de afgelopen jaren niet vaak toegekend, recent nog aan Team 31 / de Sunset March en De Bruijn Wijnkopers.

Een leven lang verwonderd

Eerder deze week gaf Verbogt, die inmiddels in Amsterdam woont, in een groot interview voor deze krant een kijkje in zijn ziel . Hierin vertelt hij hoe hij hele dagen verwonderd rond kan lopen. Die dagelijkse verwondering vertaalt hij in zijn krantencolumns.

Als mens wordt Verbogt geroemd omdat hij iedereen die hij tegenkomt het gevoel geeft dat ze voor hem bijzonder zijn. Dat is geen toneelspel, zegt hij. ,,Want dat vind ik in principe ook, daar kan ik niks aan doen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen bijzonder is, en ik vind het belangrijk om daar soms ook blijk van te geven. Ik probeer een vriendelijk, aardig of hoffelijk mens te zijn. Ik ken heus wel mensen die op mijn weg zijn gekomen waaraan ik een spuughekel heb. Maar ik zorg dat ik zo leef dat ik die niet tegenkom.”