Zilveren Waalbrugspeld voor hardlopende encyclopedie Loek Janssen

Janssen (68) is sinds 2005 trainer recreatief hardlopen bij Nijmegen Atletiek. Naast zijn kundige trainingen, onderscheidt hij zich door sporters geregeld op historische feitjes en wetenswaardigheden te trakteren die hij verzamelde tijdens zijn werk als docent geschiedenis.



Dat Nijmegen Atletiek op dit moment 1100 leden en 100 vrijwilligers telt, heeft de club mede te danken aan de inzet van Janssen. Onder zijn voorzitterschap (2016 tot 2021) is het clubhuis zo verbouwd, dat ook mensen met een beperking het clubhuis nu kunnen betreden. Ook zijn er zonnepanelen op het dak gelegd.



Naast zijn inzet voor Nijmegen Atletiek is Janssen van 1996 tot 2006 voorzitter geweest van Vereniging Dorpsbelang Hees. Hij heeft meegeschreven aan boeken over Hees en de Ananasstraat waar hij woonde, en schrijft nog altijd historische bijdragen in het wijkblad.