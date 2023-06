Zilveren Waalbrugspeld voor Lentse dossierkenner Schuijt-Overgoor

Vrouw valt van balkon in Nijmeegse wijk Hatert, politie houdt man aan en doet onderzoek

De politie onderzoekt de toedracht rond de val van een balkon bij een appartement in de Nijmeegse wijk Hatert. Een vrouw viel woensdagavond vanaf de eerste of tweede verdieping over de balustrade en belandde op de parkeerplaats achter de flat. Zij raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.