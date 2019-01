Zo hack je hersenen

Inbrekers met hamer zorgen voor duizenden euro’s aan schade bij Snackpunt Dukenburg

13:53 NIJMEGEN - Bij Snackpunt Dukenburg in Nijmegen is bij een inbraak in de nacht van zondag op maandag geld gestolen en volgens uitbater Marc Teuwsen voor duizenden euro’s schade aangericht. De inbrekers kwamen winkelcentrum Dukenburg binnen via het dak van de passage. ,,Daarna hebben ze het rolluik bij Snackpunt opengebroken en binnen een enorme ravage veroorzaakt”, meldt Teuwsen, tevens winkeleigenaar van het ernaast gelegen Jamin.