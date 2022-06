Zo worden in Nijmegen binnenkort luiers apart ingezameld

Nijmeegse VVV verhuist van stads­schouw­burg naar Grote Markt en wordt omgedoopt tot een ‘citystore’

NIJMEGEN - Op de hoek van Grote Markt en Stikke Hezelstraat opent in oktober een nieuwe VVV Citystore. Daar zijn niet alleen de gebruikelijke folders en souvenirs te koop, maar nog veel meer lokale producten. Het hoekpand, waar tot voor kort een beautykliniek in was gevestigd, staat momenteel in de steigers voor een grote opknapbeurt aan de buitenkant.

31 mei