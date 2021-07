Zo ziet de Vierdaagse er op de zuidpool uit: ‘Het is hier -31 graden en altijd compleet donker, wel mooi maanlicht’

VIDEONIJMEGEN - De kou doet na tien kilometer wandelen echt flink pijn in zijn gezicht. Maar de 55-jarige Brynjar Landmark is vastbesloten om de Vierdaagse te volbrengen. Al was het maar omdat de plek waarop hij dat doet uniek is: ,,Ik geloof dat ik de enige geregistreerde loper op dit hele continent ben.’’

De Noorse arts Landmark is dinsdag in Antarctica begonnen met de Alternatieve Vierdaagse. Vier dagen achtereen loopt hij steeds 10 kilometer, door de sneeuw en de kou. ,,Het is hier -31 graden en altijd compleet donker’’, vertelt hij. ,,Maar we hebben nu wel heel erg mooi maanlicht.’’

Hij verblijft samen met vijf anderen al maanden in het Noorse poolstation, waar onder meer metereologisch onderzoek wordt gedaan. ,,En we maken ons eigen water. We hakken ijs en smelten het: direct uit de bevroren grond, ijs dat vaak duizenden jaren oud is.’’

Brynjar Landmark loopt op de zuidpool de Vierdaagse. Dit is een foto op het einde van de eerste wandeldag.

Bijzondere omstandigheden

De omstandigheden waarin hij verkeert, zijn bijzonder. Er is geen vliegverbinding: het laatste transport van voorraad, over ijs, was in januari. En in mei zagen ze voor het laatst nog een beetje daglicht: sindsdien is het compleet donker.

Normaal doet de arts in Nijmegen mee aan de Vierdaagse: hij zou dit jaar zijn tiende lopen. Maar het alternatief - lopen vanaf je thuisbasis - vindt hij ook wel bijzonder. ,,De eerste dag hadden we ook nog een storm...’’ En dat bij -31 graden.

Brynjar Landmark loopt op de zuidpool de Vierdaagse. Twee jaar geleden was hij nog in Nijmegen.