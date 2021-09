Zó ziet een dagje stad er nu uit zonder afstandsregels: ‘Net alsof mensen minder angst hebben gekregen’

Kleinscha­li­ge protesten in Nijmegen tegen coronabe­wijs: ‘Dit is geen bloem, nee een ster!’

16:41 NIJMEGEN - Op diverse plekken in Nijmegen is zaterdag kleinschalig gedemonstreerd tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca. ‘s Ochtends togen enkele tegenstanders naar de Molenstraat. In de middag demonstreerden zo’n dertien mensen op de hoek van Mariënburg en Tweede Walstraat.