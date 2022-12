‘Zoeken naar de oer-Nijmegenaar, een uitdaging’

Flitsbezor­gers zorgen voor grote verdeeld­heid: waar in Nijmegen horen ze wél thuis?

NIJMEGEN - Flitsbezorgers als Flink en Getir, die boodschappen snel thuisbezorgen, vestigen zich als het aan het stadsbestuur ligt niet meer in de binnenstad van Nijmegen. Waar wél? De gemeenteraad is sterk verdeeld, bleek in een debat woensdagavond.

8 december