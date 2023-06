Handig: zo zit je nooit meer op een Nijmeegs terras in de schaduw

Omgekomen Nijmege­naar (19) herdacht in moskee: ‘Zo’n jonge jongen, het is een grote ramp’

Groot verdriet overheerst dinsdagavond bij de Al Moslimin-moskee in Nijmegen: door tal van vrienden, familieleden en kennissen is de 19-jarige Nijmegenaar herdacht die omkwam na een ernstig ongeluk zondagavond in Berg en Dal. Zijn plotselinge dood is een enorme klap.