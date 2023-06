Zoon uit gevlucht gezin uit kerk Deest zegt dat ze ‘heel normale mensen’ zijn, maar ouders negeren uitspraak van rechter en riskeren celstraf

Tot drie keer toe doet de politie een inval in de voormalige kerk en pastorie in Deest, midden in het dorp langs de Waal. Het gezin dat er teruggetrokken leeft, lijkt gevlucht. Twee achtergebleven kinderen vragen dorpsbewoners om hulp via briefjes aan het tuinhek. Wie zijn deze mensen die bijna niemand kent en waarom zit de politie er zo bovenop? Dit is wat we tot nog toe weten.