Zorgcentrum Griffioen zet de deur open voor het hele Waterkwartier

Schrikken: man zakt tot aan zijn hoofd in de modder bij de Staddijk

NIJMEGEN - Een man is dinsdagmiddag in park Staddijk zo diep in de modder gezakt, dat alleen zijn hoofd nog erboven uitstak. De brandweer en politie moesten uitrukken om het slachtoffer uit zijn benarde positie te kunnen halen.

16 augustus