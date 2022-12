Zorgen terug na tweejarig afsteekverbod: ‘Het kan zomaar omdraaien in een veldslag’

Na een verbod van twee jaar vanwege corona mag er deze jaarwisseling weer vuurwerk worden afgestoken. Terwijl de vuurwerkbranche verwacht 10 procent meer legaal vuurwerk te verkopen dan in 2019, leven bij politie en vakbonden vooral zorgen over de zware illegale knallers. Ook maken twaalf gemeentes zich op om tijdens de jaarwisseling een algeheel verbod te handhaven.

Zo mag er in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Nijmegen en Apeldoorn helemaal geen vuurwerk worden afgestoken. De hoofdstad ziet vanwege beperkte capaciteit bij de politie de handhaving als ‘een forse uitdaging’. In Rotterdam zien boa’s toe of het afsteekverbod wordt nageleefd. In Heumen, op de grens van Gelderland en Limburg, en in het naastgelegen Mook en Middelaar, met eveneens een verbod, rijdt een beveiligingsbedrijf controlerondes tijdens de jaarwisseling.

Behalve door handhaving hopen gemeentes ook op andere manieren mensen te bewegen om geen vuurwerk af te steken. Zo zijn er in verschillende steden nieuwjaarsvieringen georganiseerd, maar het voorspelde slechte weer met harde wind dreigt roet in het eten te gooien. In Apeldoorn is een van de drie geplande shows, de dronelichtshow in het Zuiderpark, afgelast, in Den Haag gaat een vuurwerkshow bij de Hofvijver niet door en ook in Zoetermeer zijn twee vuurwerkshows afgeblazen. Amsterdam en Rotterdam besluiten zaterdag of geplande feesten daar wel door kunnen gaan.

De politie zegt een ‘onbestendig’ gevoel te hebben over de aanstaande jaarwisseling. ,,Het blijft een mooie en bijzondere avond, maar ik hou mijn hart vast voor de duizenden agenten die de straat op gaan”, aldus Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. Hij houdt rekening met een ‘heftige’ jaarwisseling.

De afgelopen twee jaar leidde het algehele vuurwerkverbod - dat was ingesteld in verband met de coronacrisis - tot minder aanhoudingen en incidenten in vergelijking met voorgaande jaren. De politie pleit al langer voor een vuurwerkverbod. ,,Maar uiteindelijk blijft het een besluit van de politiek.”

Bij de politie leven zorgen over de kracht van het vuurwerk en hulpverleners die daarmee bekogeld worden. ,,Onacceptabel”, aldus De Meij. Volgens hem gaat het niet zozeer op meer plekken mis. ,,Maar waar het misgaat, gaat het heftiger mis. Bijvoorbeeld omdat dat zware illegale vuurwerk naar hulpverleners wordt gegooid.”

De Nederlandse Politiebond signaleert dat er dit jaar meer en zwaarder illegaal vuurwerk verkocht zou zijn. ,,We hopen dat het een volksfeest wordt, maar het kan zomaar omdraaien in een veldslag”, spreekt voorzitter Jan Struijs zijn zorgen uit over de komende jaarwisseling. De opsporingsdiensten namen dit jaar al drie keer zoveel vuurwerk in beslag als vorig jaar.