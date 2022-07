Zorgt Snollebollekes echt voor een aardbeving? Wat doet Lee Towers met het gehoor? Zó zit het echt

Met videoNIJMEGEN - De politie werd gebeld. Geschrokken omwonenden dachten bij het vorige Vierdaagse-optreden van Snollebollekes aan een aardbeving. De feestact keerde maandagavond terug in Nijmegen. Weer schudde de Waalkade op zijn grondvesten. Maar was dit een aardbeving? En hoe erg deinde de grond bij andere optredens in de stad?