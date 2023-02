Zwaar ongeluk op A12 eist twee levens • Overleden baby mogelijk gestompt en geschud door vader (25)

nieuws gemist?Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 14 februari.

Crowdfunding voor laatste reis van in Westendorp verongelukte 17-jarige | Het afscheid van het 17-jarige slachtoffer dat zaterdag overleed bij een ongeluk in Westendorp, is komende vrijdag. Om ervoor te zorgen dat de familie waardig afscheid kan nemen van de Doetinchemse, is er een crowdfunding gestart.

Zwaar ongeluk op A12 bij Bennekom eist twee levens | Bij een zwaar ongeluk, maandagmiddag op de A12 bij Bennekom, zijn twee doden gevallen. Het gaat om twee mannen van 24 en 48 jaar oud uit Slowakije die bij elkaar in de auto zaten.

Duivense reddingshonden zoeken én vinden overlevenden in Turks rampgebied | ,,Dit is een enorme opsteker”, zegt John van Norden van de Duivense Stichting Reddingshonden RHWW, nadat een hond van het team een 13-jarige meisje in Turkije onder het puin heeft getraceerd.

Veel carnavalsartiesten verhogen tarieven: dit betaal je voor een optreden | Veel feestartiesten verhogen hun tarieven voor een optreden. Meelallen met Lamme Frans? Dat kost ruim 500 euro meer dan vorig jaar. „De prijzen waren al drie jaar hetzelfde. Het werd tijd om de tarieven te verhogen”, legt Adrie van den Berk, eigenaar van Berk Music, uit.

Zwijgzame drugsverdachten hadden samen kilo’s drugs in hun auto’s | Drugs bestellen alsof het boodschappen zijn. Een appje en hup: de ghb, speed, xtc of cocaïne wordt voor de deur afgeleverd. Mét dat snelle shopsysteem maakte een Nijmeegse bende een miljoenenwinst, denkt het Openbaar Ministerie. Deze week staan de verdachten voor de rechter.

Konijnen die daten in een lovekamer? | Het lijkt een grap, maar voor stichting Roze in Eindhoven is het een serieuze zaak: Valentijn-daten voor konijnen. De langoren zijn het gelukkigst als ze met z’n tweeën zijn, al moet er net als bij mensen wel sprake zijn van een echte match.

Overleden baby mogelijk gestompt en geschud door vader (25) | S. A., de vader van de in november vorig jaar omgekomen baby Dishaïro uit Beuningen, wordt verdacht van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel bij zijn zoontje met de dood tot gevolg. Ook verdenkt het OM hem van mishandeling van zijn vriendin en moeder van zijn zoontje, A. F.

Veenendaler na doorknippen enkelband door het lint | Een negatief oordeel van de reclassering, 30 augustus vorig jaar, was voor een 18-jarige Veenendaler het sein zijn enkelband door te knippen en het er eens goed van te nemen.

Aardbeving in Roemenië | Het zuidwesten van Roemenië is dinsdagmiddag getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Dat meldt het Europees-mediterraan Seismologisch Centrum (ESC).

Bloedspoor van trap tot lift in studentenhuis | Door de gang van het Tilburgse studentenhuis TalentSquare loopt zondagavond een bloedspoor. Het eindigt in de lift. Op verschillende verdiepingen zijn ruiten ingeslagen. Voor veel bewoners is het niks nieuws.Zij wijzen naar daklozen die voor overlast zorgen.